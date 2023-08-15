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Россияне усугубляют гуманитарный кризис на оккупированных территориях, - ЦНС

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Вторник 15 августа 2023 23:47
Россияне усугубляют гуманитарный кризис на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты на временно подконтрольных им территориях Украины спровоцировали гуманитарный кризис, чтобы сделать местное население зависимым от "администраций" захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что с момента российский оккупации в захваченных регионах Украины дорожают товары, особенно продовольственные.

"Также фиксируется понижение оборотов производства и реализации продукции производимой на предприятиях, которые контролирует противник", - говорится в публикации.

Между тем, в Донецкой области усложнилась ситуация по обеспечению региона пресной водой. Кроме того, из-за своих "мобилизационных" мер захватчики получили дефицит рабочей силы.

В Центре обратили внимание, что сложная ситуация с безопасностью и уничтоженная инфраструктура является дополнительным фактором, который побуждает местное население вынужденно перемещаться в глубину оккупированных территорий с последующей "эвакуацией" в РФ, или же для получения российского паспорта ради для права на "соцпомощь".

РФ проводит принудительную паспортизацию на оккупированных территориях

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на временно захваченных территориях.

Однако большое количество украинцев отказываются получать российские паспорта. Поэтому интервенты могут прибегать к угрозам и шантажу граждан.

В частности, на оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали минировать частные земельные участки отказавшихся от паспорта.

Также оккупанты обостряют гуманитарную ситуацию на захваченных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт РФ в обмен на "социальные выплаты".

Кроме того, как сообщалось, "глава" оккупировано пгт Лазурное Херсонской области пригрозил ограничить гражданских в медикаментах, в частности в инсулине. Все из-за отказа от паспорта РФ.

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