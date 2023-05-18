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Росіяни посилили тиск в Херсонській області, погрожують депортацією цивільним

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти посилили тиск на місцеве населення в Херсонській області. Погрожують депортацією у разі відмови від російського паспорта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, зокрема Генічеського району. Так, погрожуючи депортацією, окупанти змушують громадян України отримувати російські паспорти", - пише пресслужба.

Зокрема останнім часом ворог також посилив контррозвідувальні заходи в регіоні. На дорогах збільшилась кількість блокпостів, які проводять прискіпливі перевірки транспортних засобів, документів. Особлива увага приділяється вмісту телефонів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські чиновники тим часом планують легалізувати депортацію українців з тимчасово окупованих територій у разі "порушень правил воєнного стану".

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, примусова депортація є улюбленою стратегією росіян під час окупації територій, яку необхідно перервати.

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