Росіяни посилили свої дії на Оріховському напрямку, атакували 7 разів, - Генштаб

За даними Генштабу, станом на 20:00 загальна кількість атак росіян на позиції українських військ з початку доби складає вже 102. Попри це українські військові продовжують стійко тримати оборону та знищувати наступальний потенціал ворога.

Наразі ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Там росіяни вже атакували протягом дня сім разів.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська. Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Бєлгорода і Шебекіно (РФ).

На Куп’янському напрямку російські війська 15 разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. З них два бойових зіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян з початку доби зросла до 21. Десять з них ще тривають в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Покровському напрямку наразі триває 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35. Безповоротні втрати ворога на напрямку складають майже 290 осіб вбитими і пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено дві ББМ, одну артсистему та 1 одиницю автотранспортної техніки. На напрямку ворог застосовує КАБи. Також авіабомбами бомбардується Костянстинівка та Михайлівка на Курахівському напрямку та Золота Нива на Времієвському.

Повторний наступ росіян

Після перегрупування своїх сил Росія на початку травня 2024 року почала повторний наступ на півночі Харківської області.

Наразі там тривають постійні обстріли прикордонних населених пунктів, а росіяни змогли частково просунутись до міста Вовчанськ.

Окрім цього Росія активізувала свої сили по всій лінії фронту. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що загарбники змінили тактику на Харківському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.