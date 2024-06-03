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Россияне усилили свои действия на Ореховском направлении, атаковали 7 раз, - Генштаб

Иллюстративное фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в понедельник, 3 июня, усилила свои активные действия на Ореховском направлении. Боевые действия продолжались в районе Малой Токмачки.

По данным Генштаба, по состоянию на 20:00 общее количество атак россиян на позиции украинских войск с начала суток составляет уже 102. Несмотря на это украинские военные продолжают стойко держать оборону и уничтожать наступательный потенциал врага.

Сейчас враг начал активнее действовать на Ореховском направлении, в частности в районе Малой Токмачки. Там россияне уже атаковали в течение дня семь раз.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Продолжаются бои в районе Волчанска. Российские захватчики наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб. В настоящее время враг нанес уже не менее 10 ударов КАБами с направлений Белгорода и Шебекино (РФ).

На Купянском направлении российские войска 15 раз пытались прорвать наши оборонительные рубежи. Из них два боевых столкновения еще продолжаются.

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян с начала суток возросло до 21. Десять из них еще продолжаются в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Покровском направлении сейчас продолжается 11 боев. Общее количество столкновений за сегодня возросло до 35. Безвозвратные потери врага на направлении составляют почти 290 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре боевые бронированные машины, четыре артсистемы и шесть единиц автомобильной техники. Повреждены две ББМ, одна артсистема и 1 единица автотранспортной техники. На направлении враг применяет КАБы. Также авиабомбами бомбардируется Константиновка и Михайловка на Кураховском направлении и Золотая Нива на Времеевском.

Повторное наступление россиян

После перегруппировки своих сил Россия в начале мая 2024 года начала повторное наступление на севере Харьковской области.

Сейчас там продолжаются постоянные обстрелы приграничных населенных пунктов, а россияне смогли частично продвинуться в город Волчанск.

Кроме этого, Россия активизировала свои силы по всей линии фронта. Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что захватчики сменили тактику на Харьковском направлении.

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