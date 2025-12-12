Росіяни посилили спроби просочитися до Гуляйполя, - ЗСУ

За словами Волошина, за минулу добу в самому Гуляйполі відбулося приблизно 10 бойових зіткнень. Росіяни намагаються інфільтруватися в східну і північно-східну частину міста. Іноді їм навіть вдається зайти в деякі будинки, оскільки в районі погіршена видимість через погані погодні умови.

"Там ці їхні штурмові групи довго не живуть, хоча осередки інколи бувають, тому що досить погана видимість, погода, і ворог не припиняє всі свої спроби зайти в цей населений пункт, тому там тривають жорстокі бої", - пояснив Волошин.

Окрім цього, на напрямку активно діє авіація ворога. Росіяни нещадно засипають КАБами населені пункти на Гуляйпільському й Оріхівському напрямках, найбільше дістається безпосередньо Гуляйполю та Залізничному.

"За даними нашої розвідки, тут завдається вогневе, бомбове, авіаційне ураження для того, щоб підготувати на цьому напрямку нові штурмові дії, знищити наші укріплення, укриття і продовжувати далі штурмувати наші позиції", - резюмував Волошин.