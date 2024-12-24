Росіяни посилили штурми на трьох напрямках, масово застосовують техніку, - ОТУ "Луганськ"

За її словами, раніше використання техніки спостерігалося лише на Сіверському напрямку, тепер же окупанти застосовують її на всіх трьох. Ворог також посилив інтенсивність штурмових дій.

"Зараз ми бачимо, що ворог наступає на усіх напрямках, буквально справді на усіх - на Торецькому, Краматорському, Сіверському. І наступає з технікою, що раніше було дуже рідкісним явищем. Ворог посилив свої штурми, проводить дуже активну роботу на цих напрямках", - розповіла Бобовнікова.

Вона зазначила, що Сили оборони готуються до ще більшої активізації ворога.

"Перш за все - це використання БПЛА. Ми посилюємо наш передній край, де можливо і якщо можливо ми підтягуємо також резерви, посилюємося. Готуємося до ще більшої активізації ворога на цих напрямках", - додала речниця.

Вона також розповіла, що у Торецьку зараз найскладніша ситуація, тому що з початку цієї доби окупанти провели 11 штурмів й деякі з них ще тривають.