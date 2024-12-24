Россияне усилили штурмы на трех направлениях, массово применяют технику, - ОТГ "Луганск"

По ее словам, ранее использование техники наблюдалось только на Северском направлении, теперь же оккупанты применяют ее на всех трех. Враг также усилил интенсивность штурмовых действий.

"Сейчас мы видим, что враг наступает на всех направлениях, буквально действительно на всех - на Торецком, Краматорском, Северском. И наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением. Враг усилил свои штурмы, проводит очень активную работу на этих направлениях", - рассказала Бобовникова.

Она отметила, что Силы обороны готовятся к еще большей активизации врага.

"Прежде всего - это использование БПЛА. Мы усиливаем наш передний край, где возможно и если возможно мы подтягиваем также резервы, усиливаемся. Готовимся к еще большей активизации врага на этих направлениях", - добавила спикер.

Она также рассказала, что в Торецке сейчас самая сложная ситуация, потому что с начала этих суток оккупанты провели 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются.