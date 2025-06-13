Росіяни посилили штурми біля Торецька, але були знищені, - ОТУ "Луганськ"

За його словами, на цьому напрямку противник концентрує зусилля, застосовує мототехніку та намагається накопичувати сили в зелених насадженнях і посадках, готуючись до подальших штурмів. Але росіян активно знищують.

"У певний період ситуація тут була нестабільною, однак зараз обстановка контрольована. Захисники завдають ворогу значних втрат. Лише за один день 36-та окрема бригада морської піхоти ліквідувала 35 окупантів у напрямку Яблунівки", - повідомив Запорожець.

Він додав, що українські сили регулярно знищують ворожі штурмові групи та логістику, зокрема й у глибині ворожих тилів. Активно працює і розвідка, включаючи використання інженерних засобів протидії.

"Намагаємося знищувати його логістичні заходи, які він проводить у глибокому тилу", - повідомив військовий.