RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне усилили штурмы возле Торецка, но были уничтожены, - ОТГ "Луганск"

Иллюстративное фото: россияне усилили штурмы возле Торецка (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Российские войска усилили штурмовые действия в районе населенного пункта Яблоновка, который расположен южнее города Торецк в Донецкой области.

Об этом заявил спикер ОТГ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон "Единые новости".

По его словам, на этом направлении противник концентрирует усилия, применяет мототехнику и пытается накапливать силы в зеленых насаждениях и посадках, готовясь к дальнейшим штурмам. Но россиян активно уничтожают.

"В определенный период ситуация здесь была нестабильной, однако сейчас обстановка контролируемая. Защитники наносят врагу значительные потери. Только за один день 36-я отдельная бригада морской пехоты ликвидировала 35 оккупантов в направлении Яблоновки", - сообщил Запорожец.

Он добавил, что украинские силы регулярно уничтожают вражеские штурмовые группы и логистику, в том числе и в глубине вражеских тылов. Активно работает и разведка, включая использование инженерных средств противодействия.

"Пытаемся уничтожать его логистические мероприятия, которые он проводит в глубоком тылу", - сообщил военный.

 

 

Что известно о Торецке

До войны 2014 года Торецк (ранее - Дзержинск) был городом с населением около 35 тысяч и активной промышленной жизнью. Основу экономики составляли шахты, которые обеспечивали работой большинство жителей. Важную роль играла и местная железнодорожная станция, которая служила ключевым логистическим центром.

Ранее мы писали о том, что ситуация вокруг Торецка ухудшается, в случае, если россияне возьмут его под свой контроль, то "откроют" уже Константиновское направление.

Подробнее о ситуации на Торецком и других направлениях в Украине можно узнать в новой сводке Генерального штаба ВСУ.

РБК-Украина также сообщало о том, как выглядит разрушенный Торецк после вторжения России. На снимках показан город до и после российского вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине