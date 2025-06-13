Россияне усилили штурмы возле Торецка, но были уничтожены, - ОТГ "Луганск"

Российские войска усилили штурмовые действия в районе населенного пункта Яблоновка, который расположен южнее города Торецк в Донецкой области.
Об этом заявил спикер ОТГ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон "Единые новости".
По его словам, на этом направлении противник концентрирует усилия, применяет мототехнику и пытается накапливать силы в зеленых насаждениях и посадках, готовясь к дальнейшим штурмам. Но россиян активно уничтожают.
"В определенный период ситуация здесь была нестабильной, однако сейчас обстановка контролируемая. Защитники наносят врагу значительные потери. Только за один день 36-я отдельная бригада морской пехоты ликвидировала 35 оккупантов в направлении Яблоновки", - сообщил Запорожец.
Он добавил, что украинские силы регулярно уничтожают вражеские штурмовые группы и логистику, в том числе и в глубине вражеских тылов. Активно работает и разведка, включая использование инженерных средств противодействия.
"Пытаемся уничтожать его логистические мероприятия, которые он проводит в глубоком тылу", - сообщил военный.
До войны 2014 года Торецк (ранее - Дзержинск) был городом с населением около 35 тысяч и активной промышленной жизнью. Основу экономики составляли шахты, которые обеспечивали работой большинство жителей. Важную роль играла и местная железнодорожная станция, которая служила ключевым логистическим центром.
Ранее мы писали о том, что ситуация вокруг Торецка ухудшается, в случае, если россияне возьмут его под свой контроль, то "откроют" уже Константиновское направление.
Подробнее о ситуации на Торецком и других направлениях в Украине можно узнать в новой сводке Генерального штаба ВСУ.
РБК-Украина также сообщало о том, как выглядит разрушенный Торецк после вторжения России. На снимках показан город до и после российского вторжения.
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