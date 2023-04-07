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Росіяни посилили репресії в окупації через відмову від "паспортизації", - ЦНС

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти посилили репресії проти цивільних, які відмовляються від паспорта Росії. Запустили "мобільні групи" з паспортизації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

Як пише пресслужба, окупанти нарощують темпи примусової "паспортизації" й вдаються до насильства над тими, хто відмовляється брати російську макулатуру.

"Ще наприкінці березня російський диктатор Володимир Путін висловив своє невдоволення темпами паспортизації на ТОТ. У відповідь окупаційна адміністрація розробила плани паспортизації й запустила "мобільні групи" з паспортизації", - пише пресслужба.

"Мобільні групи" об'їжджають домівки цивільних й "агітують" їх отримувати паспорт. Нерідко, у разі відмови, окупанти вдаються до тиску: від погроз до застосування фізичної сили.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти змушують вчителів відмовлятися від українського громадянства в тимчасово окупованому Мелітополі.

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