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Росіяни посилили примусову паспортизацію в Мелітополі, - Федоров

Колаж РБК-Україна: росіяни посилили примусову паспортизацію в Мелітополі
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти посилили тиск на цивільних в Мелітополі. Вдаються до нових методів шантажу, аби примусити отримати російський паспорт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Аби примусити цивільних до отримання російського паспорта, окупанти ввели в місті низку обмежень:

  • без російського паспорта складно буде вести бізнес;
  • власників українських паспортів позбавили можливості отримувати деякі соціальні виплати;
  • з 1 березня пенсії отримуватимуть лише власники російських паспортів;
  • російські паспорти необхідні для переоформлення авто;
  • при відсутності російського паспорта неможливо буде володіти майном.

"Роблять з жителів окупованих територій, яких самі ж поставили на межу виживання, злочинців. І думають, що так зможуть підкорити людей. Попри тиск і залякування, навіть з паспортами Росії, які будуть змушені взяти, щоб не вмерти з голоду, нескорені жителі ТОТ лишаються вірними Україні і найбільше чекають перемоги", - заявиф Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Мелітополі росіяни почали тероризувати учителів шкіл.

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