Россияне усилили принудительную паспортизацию в Мелитополе, - Федоров
Оккупанты усилили давление на гражданских в Мелитополе. Прибегают к новым методам шантажа, чтобы заставить получить российский паспорт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Чтобы принудить гражданских к получению российского паспорта, оккупанты ввели в городе ряд ограничений:
- без российского паспорта сложно будет вести бизнес;
- владельцев украинских паспортов лишили возможности получать некоторые социальные выплаты;
- с 1 марта пенсии будут получать только владельцы российских паспортов;
- российские паспорта необходимы для переоформления авто;
- при отсутствии российского паспорта невозможно будет владеть имуществом.
"Делают из жителей оккупированных территорий, которых сами же поставили на грань выживания, преступников. И думают, что так смогут подчинить людей. Несмотря на давление и запугивание, даже с паспортами России, которые будут вынуждены взять, чтобы не умереть с голоду, непокоренные жители ВОТ остаются верными Украине и больше всего ждут победы", - заявил Федоров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мелитополе россияне начали терроризировать учителей школ.
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