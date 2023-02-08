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Россияне усилили принудительную паспортизацию в Мелитополе, - Федоров

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Среда 08 февраля 2023 18:46
Россияне усилили принудительную паспортизацию в Мелитополе, - Федоров Коллаж РБК-Украина: россияне усилили принудительную паспортизацию в Мелитополе
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты усилили давление на гражданских в Мелитополе. Прибегают к новым методам шантажа, чтобы заставить получить российский паспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Чтобы принудить гражданских к получению российского паспорта, оккупанты ввели в городе ряд ограничений:

  • без российского паспорта сложно будет вести бизнес;
  • владельцев украинских паспортов лишили возможности получать некоторые социальные выплаты;
  • с 1 марта пенсии будут получать только владельцы российских паспортов;
  • российские паспорта необходимы для переоформления авто;
  • при отсутствии российского паспорта невозможно будет владеть имуществом.

"Делают из жителей оккупированных территорий, которых сами же поставили на грань выживания, преступников. И думают, что так смогут подчинить людей. Несмотря на давление и запугивание, даже с паспортами России, которые будут вынуждены взять, чтобы не умереть с голоду, непокоренные жители ВОТ остаются верными Украине и больше всего ждут победы", - заявил Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мелитополе россияне начали терроризировать учителей школ.

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