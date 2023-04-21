Росіяни посилили перевірки місцевих в окупованому Енергодарі, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Центр нацспротиву.

"В Енергодарі почастішали випадки перевірок на блокпостах місцевих мешканців, зокрема перевіряють мобільні телефони на наявність українських додатків та фотогалерею. Також перевіряють наявність російського паспорта", - йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що ворог вибірково здійснює обшуки квартир. Там перевіряють гаджети та шукають "екстремістську літературу". Все це відбувається в межах "підготовки до контрнаступу", яку росіяни очікують на цій ділянці фронту.