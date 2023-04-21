Россияне ужесточили проверки местных в оккупированном Энергодаре, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Центр нацсопротивления.

"В Энергодаре участились случаи проверок на блокпостах местных жителей, в частности, проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею. Также проверяют наличие российского паспорта", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что враг избирательно производит обыски квартир. Там проверяют гаджеты и ищут "экстремистскую литературу". Все это происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", которую россияне ожидают на этом участке фронта.