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Россияне ужесточили проверки местных в оккупированном Энергодаре, - ЦНС

Фото: россияне ужесточили проверки местных в оккупированном Энергодаре (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россияне ужесточили проверки жителей во временно оккупированном Энергодаре. Пытаются найти так называемых "диверсантов".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр нацсопротивления.

"В Энергодаре участились случаи проверок на блокпостах местных жителей, в частности, проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею. Также проверяют наличие российского паспорта", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что враг избирательно производит обыски квартир. Там проверяют гаджеты и ищут "экстремистскую литературу". Все это происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", которую россияне ожидают на этом участке фронта.

Напомним, оккупанты разграбили учебные заведения в Энергодаре.

Также ранее мы писали о том, что россияне планируют вывезти детей из Энергодара в оккупированный Крым.

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