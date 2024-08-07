Росіяни посилили обстріли у районі Вовчанська, можуть готуватися до штурмів, - ЗСУ

"​​Від початку тижня в операційній зоні ОТУ "Харків" відмічається значне посилення кількості обстрілів з боку російських окупантів. Так, за минулу добу відбулося 517 обстрілів позицій захисників України", - йдеться у повідомленні.

Росіяни використовують артилерію, міномети та системи залпового вогню. Військові зазначають, що посилення обстрілів може свідчити про наміри ворога розпочати активні штурмові дії.

"Особливої уваги потребує район Вовчанська, де інтенсивність обстрілів є особливо високою. За даними розвідки, російські окупаційні сили нарощують військову присутність, проводять підготовчі заходи, зосереджуючи сили та техніку в цьому районі", - наголошують Сили оборони.

Як зазначається, посилення обстрілів на Харківському напрямку є серйозним викликом для українських захисників. Попри це, Сили оборони готові до стримування наступальних дій ворога.

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