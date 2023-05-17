Росіяни посилили обстріли Харківської області, - голова ОВА

"У нас обстріли по Харківській області посилилися. Зокрема, за останню добу ми зафіксували 24 населені пункти, які були під обстрілами", - розповів Синєгубов.

При цьому, за його словами, за останній місяць у регіоні зафіксували 140 ворожих обстрілів, з них 24 - ракетні удари по Харкову та іншим населеним пунктам.

"У нас, на жаль, страждають цивільні, тому що ворог б'є по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі... За останні дні у нас, на жаль, загинули внаслідок таких обстрілів сім цивільних і ще понад 10 - отримали поранення", - додав глава ОВА.