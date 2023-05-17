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У Харківській області сапери знищили тисячу мін, щоб полагодити лінію електропередач

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Харків, Середа 17 травня 2023 11:28
У Харківській області сапери знищили тисячу мін, щоб полагодити лінію електропередач Фото: у Харківській області сапери знищили тисячу мін для ремонту електропередач (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де його постачання було припинено через пошкодження електромереж. Зокрема, саперам довелося знищити 1000 вибухонебезпечних предметів, щоб заживити лінію у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"У Харківській області було відновлено лінію довжиною 12 км, пошкоджену з початку бойових дій. Аби допустити енергетиків до її відновлення, саперам довелося знешкодити понад 1000 протитанкових та протипіхотних мін", - йдеться в повідомленні.

Загалом за добу, за даними енергетиків, світло повернули для майже 7 тисяч споживачів.

Крім того, як розповіли в міністерстві, триває наймасштабніша за роки незалежності ремонтна кампанія об’єктів енергетичної інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону. Планово ремонтуються як об'єкти генерації, так і мережева інфраструктура.

Як повідомлялось, у чотирьох областях України спостерігались проблеми з електропостачанням. Зокрема, у Дніпропетровській області без світла залишились 6 тисяч абонентів, а на Донбасі знеструмило шахту, де знаходились 30 людей.

Нагадаємо, Україна готує енергосистему до наступного опалювального сезону з урахуванням можливих військових загроз.

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