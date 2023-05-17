У Харківській області сапери знищили тисячу мін, щоб полагодити лінію електропередач

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де його постачання було припинено через пошкодження електромереж. Зокрема, саперам довелося знищити 1000 вибухонебезпечних предметів, щоб заживити лінію у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

"У Харківській області було відновлено лінію довжиною 12 км, пошкоджену з початку бойових дій. Аби допустити енергетиків до її відновлення, саперам довелося знешкодити понад 1000 протитанкових та протипіхотних мін", - йдеться в повідомленні.

Загалом за добу, за даними енергетиків, світло повернули для майже 7 тисяч споживачів.

Крім того, як розповіли в міністерстві, триває наймасштабніша за роки незалежності ремонтна кампанія об’єктів енергетичної інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону. Планово ремонтуються як об'єкти генерації, так і мережева інфраструктура.

Як повідомлялось, у чотирьох областях України спостерігались проблеми з електропостачанням. Зокрема, у Дніпропетровській області без світла залишились 6 тисяч абонентів, а на Донбасі знеструмило шахту, де знаходились 30 людей.

Нагадаємо, Україна готує енергосистему до наступного опалювального сезону з урахуванням можливих військових загроз.