Россияне усилили обстрелы Харьковской области, - глава ОВА

"У нас обстрелы по Харьковской области усилились. В частности, за последние сутки мы зафиксировали 24 населенных пункта, которые были под обстрелами", - рассказал Синегубов.

При этом, по его словам, за последний месяц в регионе зафиксировали 140 вражеских обстрелов, из них 24 - ракетные удары по Харькову и другим населенным пунктам.

"У нас, к сожалению, страдают гражданские, потому что враг бьет по гражданской инфраструктуре, по критической инфраструктуре… За последние дни у нас, к сожалению, погибли в результате таких обстрелов семь гражданских и еще более 10 - получили ранения", - добавил глава ОВА.