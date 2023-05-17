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Россияне усилили обстрелы Харьковской области, - глава ОВА

Иллюстративное фото: россияне усилили обстрелы Харьковской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты на этой неделе стали чаще обстреливать Харьковскую область. В результате их атак есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"У нас обстрелы по Харьковской области усилились. В частности, за последние сутки мы зафиксировали 24 населенных пункта, которые были под обстрелами", - рассказал Синегубов.

При этом, по его словам, за последний месяц в регионе зафиксировали 140 вражеских обстрелов, из них 24 - ракетные удары по Харькову и другим населенным пунктам.

"У нас, к сожалению, страдают гражданские, потому что враг бьет по гражданской инфраструктуре, по критической инфраструктуре… За последние дни у нас, к сожалению, погибли в результате таких обстрелов семь гражданских и еще более 10 - получили ранения", - добавил глава ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области саперы уничтожили тысячу мин, чтобы починить линию электропередач.

Также мы писали, что Россия увеличила обстрелы приграничных территорий, чтобы не допустить переброски украинских защитников на другие направления.

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