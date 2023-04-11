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Росіяни посилили мінування під окупованим Енергодаром: мер назвав причину

Ілюстративне фото: росіяни посилили мінування під окупованим Енергодаром (РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Енергодару Дмитра Орлова в ефірі "5 каналу".

"Якщо до цього моменту заміновано було виключно берегову лінію та територію по периметру атомної станції, то зараз вони перейшли до мінування навколишніх сіл, лісосмуг, посадок. Вони бояться контрнаступу ЗСУ і намагаються себе убезпечити", - сказав він.

При цьому міський голова додав, що росіяни не тримають військової техніки в місті. Її переміщення фіксують у прилеглих селах та на атомній станції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти в Енергодарі обшукують будинки, вони намагаються знайти людей, які допомагають ЗСУ.

Також ми писали, що, за даними Генштабу, в Енергодарі кілька тижнів тому росіяни облаштували нову тортуру.

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