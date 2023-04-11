Россияне усилили минирование под оккупированным Энергодаром: мэр назвал причину

Российские оккупанты теперь минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Энергодара Дмитрия Орлова в эфире "5 канала".

"Если к этому моменту заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру атомной станции, то сейчас они перешли к минированию окрестных сел, лесополос, посадок. Они боятся контрнаступления ВСУ и пытаются себя обезопасить", - сказал он. При этом городской глава добавил, что россияне не держат военную технику в городе. Ее перемещение фиксируют в близлежащих селах и на атомной станции.