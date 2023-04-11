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Війська РФ в Енергодарі обшукують будинки та шукають причетних до ЗСУ, - Генштаб

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Вівторок 11 квітня 2023 06:38
Війська РФ в Енергодарі обшукують будинки та шукають причетних до ЗСУ, - Генштаб Фото: війська РФ в Енергодарі обшукують будинки та шукають причетних до ЗСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області окупанти обшукують будинки мирних жителів у пошуку зв'язків із ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що місцеві жителі мають отримувати дозвіл на пересування територією області. Заявки, що подали на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України.

Окупанти також продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно, у Сніжному Донецькій області, було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти.

Раніше стало відомо, що у південно-східній частині тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області російські загарбники облаштували нову катівню.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти облаштували тортури у підвалах Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Як правило, там утримуються енергодарські активісти, волонтери та підприємці.

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