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Росіяни посилили контррозвідувальні заходи в Донецькій області, шукають партизанів

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П'ятниця 30 червня 2023 14:05
Росіяни посилили контррозвідувальні заходи в Донецькій області, шукають партизанів Фото: Росіяни посилили контррозвідувальні заходи в Донецькій області, шукають партизанів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти посилили контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях Донецької області з метою протидії партизанському руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Так, за інформацією українського спротиву ворог намагається посилити пильність в Донецькій області. Зокрема у Маріуполі та Донецьку спостерігається збільшена кількість співробітників російських каральних структур у цивільному", - пише пресслужба.

Також зазначається, що росіяни провели низку рейдів у районах захопленого облцентру. Зокрема до Донецька прибули нові групи ФСБ, які займатимуться виявленням "нелояльних елементів".

Варто пояснити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, на тимчасово окупованих територіях України активно діють партизанські рухи, які скоюють диверсії, атакують колаборантів та допомагають нашим воїнам з розвідувальними даними.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в тимчасово окупованому Маріуполі тим часом росіяни почали перевіряти підлітків на причетність до партизанського руху.

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