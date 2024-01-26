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Росіяни посилили "фільтрацію" на в'їзді до Криму з боку України, - мер Мелітополя

Архівне фото: мелітопольський міський голова Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Ворог посилює "фільтрацію" на в'їзді в окупований Крим, навіть, зі сторони захопленої материкової частини України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мелітопольського міського голову Івана Федорова.

За його словами, без російського паспорта перетнути кордони областей, які тимчасово перебувають в окупації, стає значно складніше. 

"Найбільше це відчувають на собі наші люди з українськими документами", - сказав мер.

Він уточнив, що в'їзд до Криму відбувається тільки в таких пунктах пропуску: "Армянськ", "Перекоп", "Джанкой". Перетин кордонів в інших місцях - під забороною.

Федоров додав, що попри примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території ворогу не вдається досягти своєї мети. Тому окупанти тиснуть на людей, щоб змусити їх стати громадянами РФ.

Ситуація на окупованій території України

Нещодавно повідомлялося, що через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях. Зробити це вони хочуть за рахунок бюджетників, які досі працюють на окупованих територіях.

Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи. Це відбувається в рамках "підготовки" до аграрного сезону в захоплених районах Запорізької області.

А влада Білорусі хоче допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.

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