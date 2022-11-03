Росіяни посилили "фільтрацію" в окупованому Маріуполі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, відбувається глобальна "зачистка" в Центральному, Приморському й Кальміуському районах, переважно в місцях проїзду військової техніки та дислокації окупантів. Патрулі у складі комендатури й "міністерства державної безпеки" ввели поквартирний обхід. Окупанти перевіряють телефони на наявність компрометувальних фото, повідомлень у соціальних мережах і приватної переписки. Також проводять обшуки будинків у пошуку української символіки та літератури, переписують особисті дані всіх жителів. "Процес фільтрації не зупиняється. Загальна черга в кількісних показниках лише по Центральному району міста сягає 15 тиссяч людей. Щоденно максимально до 30 людей проходять фільтрацію, із них у середньому до п'яти людей щоденно зникають через арешти прямо в будівлі райвідділку поліції окупантів. Без папірця про фільтрацію неможливе працевлаштування на будь-яку роботу, тому люди змушені йти на принизливу й ризиковану процедуру заради виживання", - написав Андрющенко. Також він додав, що нещодавно ЗМІ окупантів повідомили про скасування необхідності дактилоскопії під час перетину кордону для жителів окупованих територій. Проте 3 листопада вийшло роз'яснення, що дактилоскопія залишається необхідною процедурою для біженців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти продовжують нищити Маріуполь. За допомогою спеціалізованої техніки росіяни знесли школу №45.

Також раніше ми писали, що у Маріуполі місцеві мешканці через російських окупантів змушені виживати в нелюдських умовах. Майже у всіх людей немає опалення опалення та нормального енергопостачання.

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