Россияне усилили "фильтрацию" в оккупированном Мариуполе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, проходит глобальная "зачистка" в Центральном, Приморском и Кальмиусском районах, преимущественно в местах проезда военной техники и дислокации оккупантов. Патрули в составе комендатуры и "министерства государственной безопасности" ввели поквартирный обход. Оккупанты проверяют телефоны на наличие компрометирующих фото, сообщений в социальных сетях и частной переписки. Также проводятся обыски домов в поиске украинской символики и литературы, переписывают личные данные всех жителей. "Процесс фильтрации не останавливается. Общая очередь в количественных показателях только по Центральному району города достигает 15 тысяч человек. Ежедневно максимально до 30 человек проходят фильтрацию, из них в среднем до пяти человек ежедневно исчезают из-за арестов прямо в здании райотдела полиции кафиров. Без бумажки о фильтрации невозможно трудоустройство на любую работу, поэтому люди вынуждены идти на унизительную и рискованную процедуру для выживания», - написал Андрющенко. Также он добавил, что недавно СМИ оккупантов сообщили об отмене необходимости дактилоскопии при пересечении границы для жителей оккупированных территорий. Однако 3 ноября вышло разъяснение, что дактилоскопия остается необходимой процедурой для беженцев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. С помощью специализированной техники россияне снесли школу №45.

Также раньше мы писали, что в Мариуполе местные жители из-за российских оккупантов вынуждены выживать в нечеловеческих условиях. Почти у всех нет отопления и нормального энергоснабжения.

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