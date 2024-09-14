Україна має право захищати себе ударами по Росії, - адмірал НАТО

Україна має право захищати себе. І відповідно до міжнародних норм та правил військових конфліктів це право не завершується на її кордонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови вищої військової структури НАТО, адмірала Роба Бауера під час пресконференції за підсумками виїзного засідання Військового комітету Альянсу.

Бауер нагадав, що відповідно до міжнародних норм та правил військових конфліктів будь-яка країна, що піддалася нападу, як це відбулося у випадку з Україною, має право захищати себе, і це право не завершується на її кордонах, що дозволяє вражати нападника на його території.

"Відповідно до цих правил збройних конфліктів, вам дозволено атакувати державу, яка атакувала вас. Це нормально у військовому сенсі, що ви прагнете ослабити ворога, який атакує вас. Щоб не лише захиститися від стріл, що спрямовані у вашу сторону, але також атакувати лучника. Ми бачили дуже часто, як обстріли проти України здійснювалися з Росії", - сказав адмірал.

Він зауважив, що з військової точки зору є всі причини, щоб завдавати ударів по території противника.

На думку Бауера, це ослабляє ворога, порушує його логістичні лінії, перешкоджає поставкам на фронт пального, боєприпасів та іншого спорядження. Він також зауважив, що для таких дій є всі правові підстави.

Але адмірал підкреслив, що це лише одна частина дискусії, що відбувається наразі між союзниками по Альянсу.

"Друга частина дискусії полягає в тому, що, якщо союзники по НАТО надають системи озброєння для України, це також їх право встановлювати певні обмеження у використанні цієї зброї, тому що вони відчувають відповідальність за цю зброю. Це політична дискусія, і це те, що відбуваються. Деякі держави мають різні думки з цього приводу. Але, якщо ви спитаєте мене, як військову людину, чи це є можливим, - моя відповідь буде - так", - наголосив голова Військового комітету НАТО.