Росіяни пошкодили залізницю в Сумській області: що відомо

Він закликав усіх, хто знаходиться в поїздах у межах Сумської області або збираються найближчим часом їхати, слідкувати за повідомленнями. За словами Живицького, буде організована евакуація та підвіз пасажирів.

Голова ОВА повідомив, що вже була організована евакуація і довезення до Сум пасажирів поїзда 780 Київ-Суми.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Сумську область, вони випустили 72 снаряди Ворожбянській громаді. Одна з місцевих жительок загинула, інша отримала поранення.

"Укрзалізниця" змінила рух низки потягів через ворожі обстріли. Більшість рейсів прямуватиме із затримкою та за зміненим розкладом.

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