UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни пошкодили залізницю в Сумській області: що відомо

Ілюстративне фото: росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру в Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок обстрілів російських окупантів була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Сумської області Дмитра Живицького у Telegram.

Він закликав усіх, хто знаходиться в поїздах у межах Сумської області або збираються найближчим часом їхати, слідкувати за повідомленнями. За словами Живицького, буде організована евакуація та підвіз пасажирів.

Голова ОВА повідомив, що вже була організована евакуація і довезення до Сум пасажирів поїзда 780 Київ-Суми.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Сумську область, вони випустили 72 снаряди Ворожбянській громаді. Одна з місцевих жительок загинула, інша отримала поранення.

"Укрзалізниця" змінила рух низки потягів через ворожі обстріли. Більшість рейсів прямуватиме із затримкою та за зміненим розкладом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьУкрзалізницяВійна Росії проти України