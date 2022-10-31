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Росіяни пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді

Фото: росіяни пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - написав він.

Раніше у Дніпрі та Павлограді було чутно звуки вибухів. В Дніпрі навіть призупинили рух тролейбуса №6 до Придніпровського масиву та через Південний міст і зупинили рух деяких маршруток.

Зазначимо, що сьогодні сили ППО збили 44 з 50 російських ракет.

Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня – читайте у підбірці РБК-Україна.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України