Росіяни пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді

Російські військові влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - написав він.
Раніше у Дніпрі та Павлограді було чутно звуки вибухів. В Дніпрі навіть призупинили рух тролейбуса №6 до Придніпровського масиву та через Південний міст і зупинили рух деяких маршруток.
Зазначимо, що сьогодні сили ППО збили 44 з 50 російських ракет.
Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня – читайте у підбірці РБК-Україна.
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