Россияне повредили объект критической инфраструктуры и дома в Киевской области, есть пострадавшие

В результате массированной атаки россиян был поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов в разных районах Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу .

"К сожалению, есть трое пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь. На местах работают экстренные службы и представители органов местного самоуправления, чтобы оценить разрушение и как можно быстрее начать работу по восстановлению", - написал он.

Кулеба отметил, что в обстреле действуют экстренные отключения электроэнергии. Больницы и критическая инфраструктура работают на генераторах.

В некоторых общинах возникли перебои со связью, водо- и теплоснабжением. Коммунальные службы и энергетики функционируют в усиленном режиме. Приоритетным направлением является восстановление воды и тепла.

Также отметим, что в Киевской области работают более 400 "Пунктов несокрушимости", где есть электроэнергия, тепло, интернет, чай/кофе и аптечка.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к девятой массированной атаке по территории Украины. Из-за этого возникли перебои с электроэнергией в ряде регионов.

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