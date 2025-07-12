Росіяни пошкодили корпуси "Львівської політехніки" (фото)

Росіяни сьогодні вночі, 12 липня, обстріляли Львів. В результаті ворожого удару пошкоджено три корпуси "Львівської політехніки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.

"У 5-му корпусі вибито приблизно 100 вікон, у 1-му – 15, у 4-му – 10. Також пошкоджено частину аудиторного фонду", - підкреслила Шаховська.

За словами ректорки університету Наталії Шаховської, найбільше постраждав 5-й корпус на вул. Степана Бандери, 30, у ньому вибито 100 вікон.

"Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон. 15 квартир непридатні для проживання – 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також пошкоджено 3 корпуси "Львівської політехніки", міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу", - зазначив мер міста.

Обстріл Львова 12 липня

Війська РФ сьогодні вночі, 12 липня, обстріляли Львів дронами-камікадзе, також на місто летіли ракети.

Спочатку повідомлялось, що обстрілом пошкоджені житлові будинки на вулиці Митрополита Андрія та на вулиці Олени Степанівни, також у Залізничному районі міста горіла покрівля нежитлової будівлі, пошкоджено ще кілька будинків, а також дитячий садок.

Станом на 10 ранку відомо про 6 постраждалих, серед яких дитина. Пʼятьом постраждалим, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Також одного чоловіка госпіталізували.

За уточненими даними, внаслідок нічної атаки ворога у Львові пошкоджені 51 будинок, 19 автомобілів, 19 об’єктів бізнесу та 2 промислових об’єкти.

Детальніше про нічну атаку росіян на Україну 12 липня – в матеріалі РБК-Україна.

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