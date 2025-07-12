ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне повредили корпуса "Львовской политехники" (фото)

Суббота 12 июля 2025 11:16
UA EN RU
Россияне повредили корпуса "Львовской политехники" (фото) Фото: россияне повредили корпуса "Львовской политехники" (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 12 июля, обстреляли Львов. В результате вражеского удара повреждены три корпуса "Львовской политехники".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания - 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице. Также повреждены 3 корпуса "Львовской политехники", городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса", - отметил мэр города.

Россияне повредили корпуса &quot;Львовской политехники&quot; (фото)

Фото: россияне повредили "Львовскую политехнику" (tvoemisto.tv)

По словам ректора университета Натальи Шаховской, больше всего пострадал 5-й корпус на ул. Степана Бандеры, 30, в нем выбито 100 окон.

"В 5-м корпусе выбито примерно 100 окон, в 1-м - 15, в 4-м - 10. Также повреждена часть аудиторного фонда", - подчеркнула Шаховская.

Россияне повредили корпуса &quot;Львовской политехники&quot; (фото)

Фото: россияне повредили "Львовскую политехнику" (tvoemisto.tv)

Обстрел Львова 12 июля

Войска РФ сегодня ночью, 12 июля, обстреляли Львов дронами-камикадзе, также на город летели ракеты.

Сначала сообщалось, что обстрелом повреждены жилые дома на улице Митрополита Андрея и на улице Елены Степановны, также в Железнодорожном районе города горела кровля нежилого здания, повреждены еще несколько домов, а также детский сад.

По состоянию на 10 утра известно о 6 пострадавших, среди которых ребенок. Пятерым пострадавшим, в том числе ребенку, оказали помощь на месте. Также одного мужчину госпитализировали.

По уточненным данным, в результате ночной атаки врага во Львове повреждены 51 дом, 19 автомобилей, 19 объектов бизнеса и 2 промышленных объекта.

Подробнее о ночной атаке россиян на Украину 12 июля - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Вторжение России в Украину
Новости
Погибшие люди и поврежденные здания. Как выглядят Черновцы после атаки РФ
Погибшие люди и поврежденные здания. Как выглядят Черновцы после атаки РФ
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей