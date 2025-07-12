Россияне повредили корпуса "Львовской политехники" (фото)

Россияне сегодня ночью, 12 июля, обстреляли Львов. В результате вражеского удара повреждены три корпуса "Львовской политехники".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания - 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице. Также повреждены 3 корпуса "Львовской политехники", городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса", - отметил мэр города.

Фото: россияне повредили "Львовскую политехнику" (tvoemisto.tv)

По словам ректора университета Натальи Шаховской, больше всего пострадал 5-й корпус на ул. Степана Бандеры, 30, в нем выбито 100 окон.

"В 5-м корпусе выбито примерно 100 окон, в 1-м - 15, в 4-м - 10. Также повреждена часть аудиторного фонда", - подчеркнула Шаховская.

Фото: россияне повредили "Львовскую политехнику" (tvoemisto.tv)