Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо

Як повідомили в ДСНС, руйнування зафіксовано в Голосіївському районі столиці. Пошкоджень зазнав верхній поверх кондитерської фабрики. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що під час обстрілу було уражено саме фабрику Roshen. За його словами, постраждали як виробничі, так і офісні приміщення підприємства. Також пошкоджень зазнали прилегла площа з ковзанкою та фонтан.

Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Офіс генерального прокурора також показав фото з наслідками обстрілу Києва. На одному з них, ймовірно саме пошкоджений Roshen.

Що відомо про Roshen

Roshen - одна з найбільших кондитерських компаній України та Східної Європи. Бренд добре відомий як на внутрішньому ринку, так і за кордоном, а його продукція продається в десятках країн світу. Назва компанії походить від скорочення прізвища засновника - Петра Порошенка.