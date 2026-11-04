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Росіяни пошкодили енергооб'єкт на Одещині, горів торговельний центр

10:15 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Росіяни пошкодили енергооб'єкт на Одещині, горів торговельний центр Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)
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Російські війська вночі 4 листопада атакували Одеську область. Під ударом опинилися енергетична та цивільна інфраструктура: пошкоджено енергооб'єкт, будівлю торговельного центру та житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Енергетична та цивільна інфраструктура Одещини стали цілями ворожої атаки цієї ночі. Зафіксовано влучання в обʼєкт енергетики, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

В одному з торговельних центрів після влучання виникла пожежа. На цей момент її вже ліквідували. Водночас на місцях ударів продовжують усувати наслідки обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада Росія атакувала Україну 310 ударними безпілотниками різних типів, зокрема дронами Shahed, "Гербера" та імітаторами "Пародія". Сили ППО знешкодили 272 ворожі цілі.

Влучання зафіксували в Рівному, на Тернопільщині і Дніпрі.

Крім того, більша частина Ковеля залишилася без світла після ворожого удару по інфраструктурі.

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