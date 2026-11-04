Росіяни пошкодили енергооб'єкт на Одещині, горів торговельний центр

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Російські війська вночі 4 листопада атакували Одеську область. Під ударом опинилися енергетична та цивільна інфраструктура: пошкоджено енергооб'єкт, будівлю торговельного центру та житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.