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Росіяни пошкодили дамбу Каховської ГЕС, водосховище обміліло, - Дніпропетровська ОВА

Фото: Росіяни пошкодили дамбу Каховської ГЕС, водосховище обміліло (wikimedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти пошкодили дамбу Каховської ГЕС внаслідок чого водосховище обміліло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Зібралися на нараду з головами громад, керівниками РВА та представниками водоканалів Криворізького та Нікопольського районів. Найперше та найнагальніше питання – водозабезпечення", - пише Лисак.

Голова ОВА зазначив, що вдалось підвищити й утримати рівень води у Каховському морі.

"Спільно знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували й модернізацію обладнання. Аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії", - додав Лисак.

Водночас під час наради було порушено питання післявоєнної відбудови.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти скидають воду на Каховській ГЕС, через що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає. Це зі свого боку, загрожує катастрофою на Запорізькій АЕС.

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