Загрожує роботі ЗАЕС. В Каховському водосховищі різко падає рівень води

Окупанти скидають воду на Каховській ГЕС, через що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає - це може призвести до катастрофи на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Там зазначають, що рівень води у 13,2 м є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар.

"У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи", - зазначив перший заступник начальника ОВА Геннадій Тімченко.

Також повідомляється, що декілька населених пунктів, зокрема Енергодар, Бердянськ і Мелітополь, зіштовхнулись з проблемою водопостачання.

"Особливо гостро питання водопостачання постане влітку, коли природний рівень води значно знижується", - додали в ОВА.

В "Укргідроенерго" повідомляють, неконтрольоване скидання води на ГЕС відбувається не через її пошкодження, а тому що росіяни навмисне це роблять, аби завадити ЗСУ форсувати Дніпро.