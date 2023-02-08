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Загрожує роботі ЗАЕС. В Каховському водосховищі різко падає рівень води

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Каховка, Середа 08 лютого 2023 00:46
Загрожує роботі ЗАЕС. В Каховському водосховищі різко падає рівень води Фото: в Каховському водосховищі стрімко падає рівень води (wikimedia.org)
Автор: Антон Малиновський

Окупанти скидають воду на Каховській ГЕС, через що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає - це може призвести до катастрофи на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Там зазначають, що рівень води у 13,2 м є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар.

"У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи", - зазначив перший заступник начальника ОВА Геннадій Тімченко.

Також повідомляється, що декілька населених пунктів, зокрема Енергодар, Бердянськ і Мелітополь, зіштовхнулись з проблемою водопостачання.

"Особливо гостро питання водопостачання постане влітку, коли природний рівень води значно знижується", - додали в ОВА.

В "Укргідроенерго" повідомляють, неконтрольоване скидання води на ГЕС відбувається не через її пошкодження, а тому що росіяни навмисне це роблять, аби завадити ЗСУ форсувати Дніпро.

Нагадаємо, що в Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м, тож мешканцям сусідніх громад радять зробити триденні запаси води.

А нещодавно Каховська територіальна громада показала відео, як військові РФ обстріляли центр окупованої Каховки.

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Запорізька АЕС
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