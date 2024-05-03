Українців попередили про черговий вкид росіян про Сирського

Як зазначають у Центрі, інформацію про "відставку Сирського" розганяє анонімний акаунт, який зазвичай поширює російські наративи про Україну.

Ніяких доказів на підтримку своїх "зрадницьких" тез автор, звісно ж, не наводить. А у жодних офіційних джерелах немає інформації про майбутню відставку Сирського.

"Тому довіряти таким анонімним заявам не можна, їх єдина мета - посіяти паніку серед українців та налаштувати їх проти чинної влади", - наголошують в SPRAVDI.