Українців попередили про черговий вкид росіян про Сирського

У соцмережі Х (Twitter) поширюють інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нібито подав прохання про відставку, але в апараті президента документ навіть відмовилися реєструвати відповідним чином. Однак це черговий вкид ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).
Як зазначають у Центрі, інформацію про "відставку Сирського" розганяє анонімний акаунт, який зазвичай поширює російські наративи про Україну.
Ніяких доказів на підтримку своїх "зрадницьких" тез автор, звісно ж, не наводить. А у жодних офіційних джерелах немає інформації про майбутню відставку Сирського.
"Тому довіряти таким анонімним заявам не можна, їх єдина мета - посіяти паніку серед українців та налаштувати їх проти чинної влади", - наголошують в SPRAVDI.
Нагадаємо, нещодавно, засоби масової інформації написали про те, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито піде у відставку. При цьому він має обняти посаду міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
Першим про нібито відставку Умєрова заявив один з українських журналістів. Він посилався на власні неназвані джерела.
Як розповіли у Центрі протидії дезінформації, поширені журналістом дані не відповідають дійсності.
Також російська пропаганда нещодавно поширювала фейкові сторінки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для його дискредитації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.