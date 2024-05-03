Украинцев предупредили об очередном вбросе россиян о Сырском

Фейки об украинских чиновниках и военном командовании

Напомним, недавно средства массовой информации написали о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы уйдет в отставку. При этом он должен был обнять должность министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Первым о якобы отставке Умерова заявил один из украинских журналистов. Он ссылался на собственные неназванные источники.

Как рассказали в Центре противодействия дезинформации, распространенные журналистом данные не соответствуют действительности.

Также российская пропаганда недавно распространяла фейковые страницы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для его дискредитации.

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