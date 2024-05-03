Украинцев предупредили об очередном вбросе россиян о Сырском

В соцсети Х (Twitter) распространяют информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы подал прошение об отставке, но в аппарате президента документ отказались даже регистрировать соответствующим образом. Однако это очередной вброс врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
Как отмечают в Центре, информацию об "отставке Сырского" разгоняет анонимный аккаунт, обычно распространяющий российские нарративы об Украине.
Никаких доказательств в поддержку своих "предательских" тезисов автор, конечно, не приводит. А ни в каких официальных источниках нет информации о предстоящей отставке Сырского.
"Поэтому доверять таким анонимным заявлениям нельзя, их единственная цель - посеять панику среди украинцев и настроить их против действующей власти", - подчеркивают в SPRAVDI.
Напомним, недавно средства массовой информации написали о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы уйдет в отставку. При этом он должен был обнять должность министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Первым о якобы отставке Умерова заявил один из украинских журналистов. Он ссылался на собственные неназванные источники.
Как рассказали в Центре противодействия дезинформации, распространенные журналистом данные не соответствуют действительности.
Также российская пропаганда недавно распространяла фейковые страницы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для его дискредитации.
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