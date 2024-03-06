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Росіяни поширюють вкиди про наступ на Київ. В Україні спростували

Фото: росіяни поширюють вкиди про наступ на Київ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти поширюють чергові вкиди про нібито наступ окупантів на Київ та "вирубку лісів у Білорусі для цього". Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Фіксуються чергові вкиди ворога про наступ на Київ і "вирубку лісів у Білорусі для цього", які поширюють також "українські блогери", які втекли з України", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД наголосили, що інформація не відповідає дійсності. Вона вигадана, і є складовою російської дезінформаційної кампанії, метою якої є посіяти паніку в Україні.

Фейки росіян

Нагадаємо, нещодавно Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Розганяє фейки про, нібито, евакуацію держслужбовців з Херсону.

Російські пропагандисти розповсюджували інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

 

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