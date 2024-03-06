Россияне распространяют вбросы о наступлении на Киев. В Украине опровергли

"Фиксируются очередные вбросы врага о наступлении на Киев и "вырубку лесов в Беларуси для этого", которые распространяют также "украинские блоггеры", сбежавшие из Украины", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что информация не соответствует действительности. Она придумана и является составной частью российской дезинформационной кампании, целью которой является посеять панику в Украине.

Фейки россиян

Напомним, недавно Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины. Разгоняет фейки о, якобы, эвакуации госслужащих из Херсона.

Российские пропагандисты распространяли информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.