Пропагандистам РФ наказали змістити фокус з "прориву" кордону в Курській області
Російські пропагандисти розповсюджують фейки про успіхи Росії на фронті на тлі чуток про те, що українські воїни "зайшли" до Курської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрія Коваленка у Telegram.
"Російські воєнкори та пропагандисти отримали завдання терміново інформаційно зміщувати фокус уваги з Півночі на бої у Донецькій та Луганській областях", - написав він.
За словами Коваленка, вже є новини про "триколори на адміністративних будівлях" та "великі перемоги" російських окупантів.
Керівник ЦПД уточнив, що це є ознаками традиційної інформаційної стратегії ворога.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, росіяни скаржилися на потужні обстріли населених пунктів Курської області, що знаходяться біля кордону. Зокрема, йшлося про місто Суджа.
Після цього російські Telegram-канали почали розповсюджувати інформацію про те, що на територію Курської області "вторглися" українські військові.
У Міноборони РФ також оприлюднили таку інформацію. У відомстві уточнювали, що кордон нібито прорвала піхота з танками та бойовими броньованими машинами.
За інформацією російського відомства, до кордону вирішили стягнути резерви.
Більш детально про ситуацію в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.
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