Пропагандистам РФ наказали змістити фокус з "прориву" кордону в Курській області

Російські пропагандисти розповсюджують фейки про успіхи Росії на фронті на тлі чуток про те, що українські воїни "зайшли" до Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрія Коваленка у Telegram .

"Російські воєнкори та пропагандисти отримали завдання терміново інформаційно зміщувати фокус уваги з Півночі на бої у Донецькій та Луганській областях", - написав він.

За словами Коваленка, вже є новини про "триколори на адміністративних будівлях" та "великі перемоги" російських окупантів.

Керівник ЦПД уточнив, що це є ознаками традиційної інформаційної стратегії ворога.