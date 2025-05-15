Росіяни поширюють брехню про початок перемовин у Туреччині: у ЦПД зробили заяву

Зранку 15 травня деякі російські ЗМІ написали, що нібито переговори України та РФ у Стамбулі почнуться о 10:00. Проте керівник ЦПД наголошує, що це фейк, а такий час не був запланований.

"Росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин в Туреччині" о 10 ранку по Москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований", - зазначив Коваленко.

Він не виключив, що росіяни хочуть маніпулювати темою перемовин, оскільки російські пропагандисти поширюють інформацію з наративом, що нібито "перемовини потрібні всім, окрім України".

"Насправді рух до миру не треба хіба Росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню", - додав керівник ЦПД.

Прокремлівські ЗМІ повідомили, що російська делегація зранку 15 травня прибула до Стамбула.