Росіяни поширили фейк щодо роботи столичних шкіл. У КМДА спростували

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Напередодні річниці повномасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед цивільного населення України і Києва. Одна з таких провокацій - розповсюдження фейкового "наказу" Департаменту освіти і науки м. Києва. Офіційно заявляємо - жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось", - йдеться в заяві.

У Департаменті також наголосили, що всі заклади освіти Києва працюють в звичайному режимі, співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки.