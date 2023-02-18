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Росіяни поширили фейк щодо роботи столичних шкіл. У КМДА спростували

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Київ, Субота 18 лютого 2023 22:10
Росіяни поширили фейк щодо роботи столичних шкіл. У КМДА спростували Фото: росіяни поширили фейк щодо роботи столичних шкіл (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Департамент освіти і науки КМДА оприлюднив заяву щодо розповсюдження російськими провокаторами фейкової інформації про роботу шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Напередодні річниці повномасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед цивільного населення України і Києва. Одна з таких провокацій - розповсюдження фейкового "наказу" Департаменту освіти і науки м. Києва. Офіційно заявляємо - жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось", - йдеться в заяві.

У Департаменті також наголосили, що всі заклади освіти Києва працюють в звичайному режимі, співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки.

Росіяни поширили фейк щодо роботи столичних шкіл. У КМДА спростували

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що TikTok виявив російську дезінформаційну мережу, яка влітку 2022 року розповсюджувала пропаганду про війну в Україні.

Також раніше ми писали, що у Британії почали розсилати фейкові листи для збору даних про українських біженців. Господарів просять повідомляти інформацію про українців, які у них живуть.

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