Россияне распространили фейк о работе столичных школ. В КГГА опровергли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Накануне годовщины полномасштабной российской агрессии враг делает провокации, целью которых является посеять панику среди гражданского населения Украины и Киева. Одна из таких провокаций - распространение фейкового "приказа" Департамента образования и науки г. Киева. Официально заявляем - никаких приказов Департамента столице под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не выдавалось. Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось", - говорится в заявлении.

В Департаменте также отметили, что все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, сотрудники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои обычные обязанности.