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Россияне посреди дня ударили по центру Херсона: есть раненые

Херсон, Пятница 03 ноября 2023 15:09
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Россияне посреди дня ударили по центру Херсона: есть раненые Фото: оккупанты 3 ноября ударили по центру Херсона (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики сегодня посреди дня обстреляли Херсон. В результате атаки оккупантов есть раненые гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской МВА Романа Мрочко и Херсонскую областную прокуратуру.

После 14:00 в пятницу, 3 ноября, армия РФ из временно оккупированного левого берега Днепра обстреляла Херсон. Россияне ударили по центральной части города.

В результате атаки три человека получили ранения. Их госпитализировали.

Правоохранители уточняют, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения. По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное дело.

Россияне посреди дня ударили по центру Херсона: есть раненые

Фото: оккупанты 3 ноября ударили по центру Херсона (t.me/phogovua)

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

Так, вчера, 2 ноября, россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Оккупанты повредили объект критической инфраструктуры. Поэтому в городе начались перебои со светом.

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