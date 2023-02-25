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Росіяни поранили п'ятьох цивільних у Донецькій області, - ОВА

Фото: росіяни поранили п'ятьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська не припиняють обстріли Донецької області. За минулу добу окупанти поранили ще п'ятьох мирних жителів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 24 лютого росіяни поранили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру, 1 у Бахмуті, Донецькому і Костянтинівці", - написав Кириленко.

При цьому він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили та знищили 86 870 тисяч будинків в Донецькій області.

Також ми писали, що війська РФ регулярно обстрілюють та атакують населені пункти Донецької області. Внаслідок цього майже повністю зруйновані Авдіївка і Бахмут.

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Донецька областьВійська РФВійна Росії проти України