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Росіяни поновили перекидання резервів через Маріуполь у напрямку Пологів: що відомо

Фото: росіяни поновили перекидання резервів через Маріуполь у напрямку Пологів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія поновила перекидання резервів через Маріуполь у напрямку Пологів. Ця ротація має свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Росіяни поновили переміщення в напрям Розівка - Пологи. Нова жива сила та інженерні підрозділи", - розповів він.

За словами Андрющенка, окупанти переміщують повноцінні підрозділи колонами разом з побутовими речами.

"По обсягу - значно менше аніж напередодні прориву в районі Вугледару минулого періоду. Скоріш - поповнення поточних втрат", - вважає радник мера.

 Крім цього, у Маріупольско-Бердянській агломерації окупанти знову заповнили полігони новоприбулими контрактниками.

"Полігони активно працюють. Відверто триває ротація та доукомплектування підрозділів, відведених з лінії фронту, що вказує все ж на зниження по кількості саме "нових" прибулих", - додав він.

Ситуація у районі Маріуполя

Місто Маріуполь Донецької області російські війська захопили у лютому 2022 року. Загарбники бомбили місто і проти населення в Маріуполі РФ використала тактику голоду.

Після окупації міста РФ облаштувала в місті локації для базування техніки, живої сили, в тому числі полігони для тренування окупантів. Також через Маріуполь йде постійне перекидання резервів, зокрема, на Запорізький напрямок.

Нещодавно повідомлялося, що окупанти перекидають резерви на фронт через Маріуполь, застосовуючи цивільні вантажівки. Таким чином, загарбники, мабуть, намагаються уберегтися від атак.

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