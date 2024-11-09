Росіяни поновили перекидання резервів через Маріуполь у напрямку Пологів: що відомо

Ситуація у районі Маріуполя

Місто Маріуполь Донецької області російські війська захопили у лютому 2022 року. Загарбники бомбили місто і проти населення в Маріуполі РФ використала тактику голоду.

Після окупації міста РФ облаштувала в місті локації для базування техніки, живої сили, в тому числі полігони для тренування окупантів. Також через Маріуполь йде постійне перекидання резервів, зокрема, на Запорізький напрямок.

Нещодавно повідомлялося, що окупанти перекидають резерви на фронт через Маріуполь, застосовуючи цивільні вантажівки. Таким чином, загарбники, мабуть, намагаються уберегтися від атак.

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