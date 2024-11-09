Россияне возобновили переброску резервов через Мариуполь в направлении Полог: что известно

Ситуация в районе Мариуполя

Город Мариуполь Донецкой области российские войска захватили в феврале 2022 года. Захватчики бомбили город и против населения в Мариуполе РФ использовала тактику голода.

После оккупации города, РФ обустроила в городе локации для базирования техники, живой силы, в том числе полигоны для тренировки оккупантов. Также через Мариуполь идет постоянная переброска резервов, в частности, на Запорожское направление.

Недавно сообщалось, что оккупанты перебрасывают резервы на фронт через Мариуполь, применяя гражданские грузовики. Таким образом, захватчики, вероятно, пытаются уберечься от атак.

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