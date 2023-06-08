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Росіяни понесли втрати через підрив Каховської ГЕС, - Генштаб

Фото: росіяни понесли втрати через підрив Каховської ГЕС (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни понесли втрати в особовому складі та техніці через наслідки власного ж підриву греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі зс рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.

"Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно", - зазначили в Генштабі.

Водночас, під час евакуації населення з Каховки російські військові скористались евакуаційними маршрутами для цивільних, щоб втекти з міста.

"Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита", - підкреслили в Генштабі.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, що призвело до підтоплення декількох населених пунктів Херсонської області. В Корабельному районі Херсона відомо про понад 1800 підтоплених будинків.

Наразі відомо про перших жертв катастрофи. Так, в Олешках Херсонської області загинуло троє людей.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Репортаж з Херсона ви можете побачити в матеріалі РБК-Україна.

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Херсонська область