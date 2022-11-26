Росіяни понесли великі втрати в Луганській області, - Генштаб

Відбиті ЗСУ атаки

Росіяни перегруповуються з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.

Росіяни завдав 11 ракетних, 7 авіаційних ударів та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали Куп’янськ і Чугуїв Харківської області; Біленьке на Донеччині та Комишуваха і Кушугум Запорізької області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Липці, Стариця, Огірцеве та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону, обстріляв із танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Куп’янськ, Берестове, Кислівка і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка і Торське Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде активні оборонні дії. Здійснив обстріли з танків і всього спектру артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник здійснює фортифікаційне облаштування позицій по береговій лінії та в глибині оборони, удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Безпосередньо від ворожого вогню постраждали міста Очаків та Херсон.

Успіхи ЗСУ

Відзначається велика кількість втрат у підрозділах росіян, що діють у Луганській області. Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ними для лікування виключно російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги - тілами мертвих загарбників.

Підтверджено втрати окупантів за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області. У місті Мелітополь знищено склад боєприпасів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Два склади було знищено у Василівському районі. Тут до 130 росіян поранено, також знищено 7 одиниць військової техніки різного типу. Кількість ліквідованого особового складу ворога уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також 4 - по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу та ОВТ окупантів, а також 2 інших важливих об’єкти росіян.

Інші новини від Генштабу

В Генштабі також зазначають, що залишається невирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців. Так, у Костромській області, через соцмережі, закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, що так необхідні військовослужбовцям в польових умовах. Водночас, незважаючи на заходи пропаганди, спостерігається певний спад матеріальної підтримки російських загарбників з боку цивільного населення.

Російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан справ проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу. Відомо, що військомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників.