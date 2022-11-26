Россияне понесли большие потери в Луганской области, - Генштаб

Отраженные ВСУ атаки

Россияне перегруппировываются с целью усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опитне, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области.

Россияне нанесли 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары получили Купянск и Чугуев Харьковской области; Беленькое на Донетчине и Камышевахе и Кушугуме Запорожской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Липцы, Старица, Огурцово и Двухлетняя Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону, обстрелял из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестово, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Площадка в Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Опитное, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активные оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожье.

В Криворожском и Херсонском направлениях противник осуществляет фортификационное обустройство позиций по береговой линии и в глубине обороны, совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Непосредственно от вражеского огня пострадали города Очаков и Херсон.

Успехи ВСУ

Отмечается большое количество потерь в действующих в Луганской области подразделениях россиян. В целом на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых ими для лечения исключительно российских военных. Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными. Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков.

Подтверждены потери оккупантов за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополь уничтожен склад боеприпасов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Два состава были уничтожены в Васильевском районе. Здесь до 130 россиян ранены, также уничтожены 7 единиц военной техники разного типа. Число ликвидируемого личного состава врага уточняется.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также 4 - по позициям их зенитно-ракетных комплексов.

Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения личного состава и ВОВ оккупантов, а также 2 других важных объекта россиян.

Другие новости от Генштаба

В Генштабе также отмечают, что остается нерешенным вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих. Так, в Костромской области через соцсети призывают население изготавливать маскировочные сетки, нести теплую одежду, карематы, спальные мешки и другие вещи, которые так необходимы военнослужащим в полевых условиях. В то же время, несмотря на меры пропаганды, наблюдается некоторый спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданского населения.

Российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел проведенной мобилизации и выполнении плана осеннего призыва на военную службу. Известно, что военнослужащие Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников.