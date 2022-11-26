Россияне понесли большие потери в Луганской области, - Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать армию российских захватчиков. В Луганской области оккупанты несут большие потери, а в Донецкой области украинские защитники отбили 9 атак.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ .
Россияне перегруппировываются с целью усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опитне, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области.
Россияне нанесли 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары получили Купянск и Чугуев Харьковской области; Беленькое на Донетчине и Камышевахе и Кушугуме Запорожской области.
Отмечается большое количество потерь в действующих в Луганской области подразделениях россиян. В целом на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых ими для лечения исключительно российских военных. Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными. Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков.
Подтверждены потери оккупантов за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополь уничтожен склад боеприпасов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Два состава были уничтожены в Васильевском районе. Здесь до 130 россиян ранены, также уничтожены 7 единиц военной техники разного типа. Число ликвидируемого личного состава врага уточняется.
Авиация сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также 4 - по позициям их зенитно-ракетных комплексов.
Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения личного состава и ВОВ оккупантов, а также 2 других важных объекта россиян.
В Генштабе также отмечают, что остается нерешенным вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих. Так, в Костромской области через соцсети призывают население изготавливать маскировочные сетки, нести теплую одежду, карематы, спальные мешки и другие вещи, которые так необходимы военнослужащим в полевых условиях. В то же время, несмотря на меры пропаганды, наблюдается некоторый спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданского населения.
Российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел проведенной мобилизации и выполнении плана осеннего призыва на военную службу. Известно, что военнослужащие Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников.
Ранее сообщалось, что россияне пытаются оцепить Бахмут и продолжают обстрелы по всей линии фронта. ВСУ бьют им по тылам и отбивают атаки противника.
Также аналитики ISW заявляют, что сообщения о плохом обеспечении мобилизованных раскалывают российское информационное пространство, обнажая разногласия между нарративами местных военныхкоров, "ПВК Вагнера" и реальными усилиями государства по смягчению проблем.